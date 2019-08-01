https://static.news.ru/photo/2ae168ca-b4ad-11e9-8013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Российские истребители за неделю вылетели 12 раз на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль границ России вели 39 иностранных самолётов.

Дежурные силы ПВО за неделю выполнили 12 вылетов на перехват и сопровождение самолётов-разведчиков чужеземных государств. Нарушений воздушных границ России при этом не допущено, сообщает газета «Красная звезда» .

Ранее News.ru сообщал, что несколько самолётов НАТО провели радиоэлектронную разведку вблизи российских границ. Они совершают облёты территорий, несмотря на призывы со стороны Минобороны ограничить подобную деятельность.