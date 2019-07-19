23 моряка находятся на танкере Stena Impero, который перестал выходить на связь в Ормузском проливе. Среди них есть граждане России, сообщили в судоходной компании Stena Bulk & Northern Marine Management.
Также на корабле есть представители Индии, Латвии и Филиппин, передаёт
Ранее News.ru писал, что танкер Stena Impero, зарегистрированный в Великобритании, не выходит на связь. К судну приблизились несколько неизвестных судов и вертолёт. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что судно задержано.