https://static.news.ru/photo/e7426874-aa63-11e9-9176-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ShipSpotting.com

23 моряка находятся на танкере Stena Impero, который перестал выходить на связь в Ормузском проливе. Среди них есть граждане России, сообщили в судоходной компании Stena Bulk & Northern Marine Management.

Также на корабле есть представители Индии, Латвии и Филиппин, передаёт РИА Новости . Количество россиян в настоящий момент неизвестно.

Ранее News.ru писал, что танкер Stena Impero, зарегистрированный в Великобритании, не выходит на связь. К судну приблизились несколько неизвестных судов и вертолёт. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что судно задержано.