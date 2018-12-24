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Роскосмос поможет Индонезии в предупреждении бедствий

Edy Susanto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готова помочь Индонезии создать систему предупреждения о стихийных бедствиях.

«Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях», — написал Рогозин в своём Twitter.

Также он заявил, что в страну приглашён индонезийский посол для ознакомления с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли.

Как ранее писал News.ru, Евросоюз выражает соболезнования и сообщает о готовности оказать помощь тем, кто пострадал от цунами в Индонезии. Соответствующее заявление за подписями главы дипломатии Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса распространил Брюссель.


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