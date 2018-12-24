Роскосмос поможет Индонезии в предупреждении бедствий

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готова помочь Индонезии создать систему предупреждения о стихийных бедствиях.
«Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях», — написал Рогозин в своём Twitter.
Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли pic.twitter.com/Avkn0f21to— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 24, 2018
Также он заявил, что в страну приглашён индонезийский посол для ознакомления с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли.
Как ранее писал News.ru, Евросоюз выражает соболезнования и сообщает о готовности оказать помощь тем, кто пострадал от цунами в Индонезии. Соответствующее заявление за подписями главы дипломатии Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса распространил Брюссель.