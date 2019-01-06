Роскосмос недоволен общением с NASA через СМИ

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Рэнди Бресник

Госкорпорация Роскосмос сочла странным, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) общается с госкорпорацией через СМИ, а не напрямую. Там заявили, что по-прежнему ждут разъяснений по сложившейся ситуации по установленным партнёрским каналам или же от представителей агентства в России.

«Мы считаем, что [директор NASA] Джим Брайденстайн мог связаться с главой Роскосмоса лично с учётом тех заявлений, которые звучали в октябре в ходе его визита в Москву», — заявил ТАСС официальный представитель компании Владимир Устименко.

Ранее, как сообщал News.ru, NASA отменило визит в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Директор агентства Джим Брайденстайн заявил в СМИ, что приглашение аннулировано из-за давления со стороны сенаторов. Пресс-секретарь главы ведомства Меган Пауэрс в свою очередь заверила, что её структура проинформировала российскую сторону о принятом решении.