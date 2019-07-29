Россия готова вести полноформатные переговоры с авиационными властями Украины о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом проинформировал глава Росавиации Александр Нерадько.
Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов, — цитирует Нерадько РИА Новости.
По словам чиновника, пока каких-либо контактов или встреч с украинской стороной по данному вопросу не было.