https://static.news.ru/photo/4c1e315a-b208-11e9-9101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия готова вести полноформатные переговоры с авиационными властями Украины о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом проинформировал глава Росавиации Александр Нерадько.

Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов, — цитирует Нерадько РИА Новости .

По словам чиновника, пока каких-либо контактов или встреч с украинской стороной по данному вопросу не было.

Как писал News.ru, со ссылкой на главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, для возобновления авиасообщения между Россией и Украиной необходима инициатива с украинской стороны. До этого на сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между двумя странами.

Киев «закрыл небо» для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. С того же дня Москва ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний.