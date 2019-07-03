https://static.news.ru/photo/babc919a-9d5b-11e9-9b44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Cемьи погибших в катастрофе лайнера UTair под Тюменью добились рассмотрения дела во французском суде. Родственники погибших и пострадавшие рассчитывают получить более высокие компенсации, нежели в России.

Как стало известно «Коммерсанту », в иностранный суд родственники погибших решили обратиться после того, как в ходе расследования причин трагедии вскрылись конструктивные недостатки самолёта.

Основанием послужил тот факт, что самолёт был французского производства, а также то, что у него, по нашим данным, мог быть производственный дефект, что неоднократно приводило к катастрофам самолёта этой модели в разных странах, — рассказал адвокат Михаил Загайнов, представляющий интересы потерпевших.

Речь идёт о лайнере франко-итальянского производства ATR-72. Эксперты пришли к выводу, что самолёт рухнул из-за обледенения. Виновниками трагедии признали погибшего пилота и двух техников наземной службы, не обработавших воздушное судно перед вылетом.

Авиакатастрофа произошла 2 апреля 2012 года вблизи аэропорта Рощино. Самолёт упал сразу после взлёта. При ударе о землю его корпус раскололся на три части и загорелся. На борту находились четыре члена экипажа и 39 пассажиров. От травм и ожогов на месте погибли 30 человек, включая весь экипаж, а ещё трое скончались позже.

Ранее News.ru писал, что пассажиры самолёта, загоревшегося при заходе на посадку в аэропорту Сочи, готовят иски к авиакомпании UTair, которой принадлежит воздушное судно. Они намерены взыскать с перевозчика в общей сложности 15 млн рублей.