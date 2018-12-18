Родственник «страсбургского стрелка» стал фигурантом дела

https://news.ru/storage/news/4421c32547775f16e79d703779144a62/5c0c3b6b-308c-4f15-b913-1a73f020e088_850.jpg Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Одному из родственников Шарифа Шеката, стрелявшего на рождественской ярмарке в Страсбурге, предъявили обвинения в сговоре с террористами. Он заключён под стражу.

Родственник Шеката вечером 17 декабря был заключён в изолятор до суда по требованию прокуратуры. Его обвинили в преступном сговоре с террористами, а также приобретении, хранении и продаже оружия в составе группы лиц, связанных с террористической организацией, передаёт телеканал BFMTV.

Как писал ранее News.ru, число жертв произошедшей 11 декабря стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге возросло до пяти человек. До этого сообщалось, что 29-летний Шариф Шекат ликвидирован. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещённая России террористическая группировка ИГ.