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Вице-премьер Венесуэлы: нас не волнуют санкции США

Cristian Hernandez/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительство выступает против финансовой блокады, а новые персональные санкции США — это «незаконные меры», которые «не волнуют» страну.

«Это не санкции, это незаконные меры, потому что их нет ни в одном международном законе, те, кто их вводят, думают, что они хоть кого-то волнуют, но нас они не волнуют», — приводит радио Union заявление Родригес.

По словам вице-президента, финансовая блокада наносит ощутимый ущерб населению Венесуэлы.

Ранее Минфин США внёс в санкционные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны. Все активы указанных лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам запретят иметь с ними дело. Соответствующий список был опубликован на сайте Минфина США.

Как писал News.ru, Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции в отношении Москвы в течение двух-трёх месяцев. Об этом заявил бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хёрбст.


#сша #венесуэла #санкции #ДелсиРодригес
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