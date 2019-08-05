https://static.news.ru/photo/eb6e07ac-b78b-11e9-902a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Младший брат покойной принцессы Уэльской Дианы граф Чарльз Спенсер выразил недовольство тем, что на её могиле слишком много туристов.

Он отметил, что ежегодно родовое поместье Элторп посещают 20 тысяч человек, пишет « Ридус ».

Мне тяжело смотреть на людей, приезжающих на могилу Дианы. А когда туристы рассматривают картины в парадных залах, я могу расслабиться, — сказал Спенсер.

Первая жена принца Уэльского Чарльза погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в туннеле перед парижским мостом Альма на набережной Сены. В машине вместе с ней были продюсер Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Мужчины скончались мгновенно, Диана умерла в больнице через два часа.

Причина аварии не вполне ясна. Единственный выживший пассажир автомобиля — телохранитель, получивший тяжёлые увечья — не помнит событий.

Как ранее писал News.ru, принц Чарльз за несколько часов до бракосочетания с принцессой Дианой в 1981 году боялся, что ему придётся жалеть о своём выборе. Сомнениями он поделился с близкими друзьями.