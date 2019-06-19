Парламент Японии одобрил законопроект, который запрещает родителям или опекунам применять физическое наказание к несовершеннолетним.
Документ вступит в силу в апреле 2020 года. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности. В дальнейшем законодатели планируют ввести уголовное наказание.
Законопроект расширяет права органов опеки и местных властей по контрою за семьями, в которых имеет место жестокое обращение с детьми. Им разрешено вмешиваться в ситуацию и давать рекомендации с целью предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, сообщает
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