https://static.news.ru/photo/9ade2b7c-925c-11e9-b06d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jinhee Lee/Global Look Press

Парламент Японии одобрил законопроект, который запрещает родителям или опекунам применять физическое наказание к несовершеннолетним.

Документ вступит в силу в апреле 2020 года. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности. В дальнейшем законодатели планируют ввести уголовное наказание.

Законопроект расширяет права органов опеки и местных властей по контрою за семьями, в которых имеет место жестокое обращение с детьми. Им разрешено вмешиваться в ситуацию и давать рекомендации с целью предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, сообщает Life .

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