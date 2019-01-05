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Роддом в Финляндии закроется без петербургских рожениц

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Родильное отделение центральной больницы в городе Лаппеенранте в Южной Карелии могут закрыть из-за новой реформы социального здравоохранения республики. Согласно норме, для существования роддома нужно за год принять не менее тысячи родов, тогда как в финской больнице в прошлом году появился 861 ребёнок.

Статистику планируют подтянуть за счёт россиянок, в основном жительниц Санкт-Петербурга, передаёт Yle. Ожидаются роженицы и из других стран.

Женщина, планирующая рожать в Лаппеенранте, должна будет заплатить порядка €10 тыс. Кроме того, необходимо оплатить двухмесячное проживание в городе. Впрочем, несмотря на цену, запросы в родильное отделение приходят регулярно.

«Мы рады тому, что сюда хотят приезжать рожать, так как это обеспечит многих рабочими местами», — отметил главный врач роддома Туйя Суокас.

Ранее News.ru писал, что жительницы Петербурга требуют построить на севере города новый родильный дом. Более пяти лет назад учреждение, которое обслуживало северные районы, закрыли на реконструкцию. На его месте планировалось построить новое здание, однако проект до сих пор находится на уровне сметы.


#финляндия #Санкт-Петербург
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