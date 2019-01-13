Роберт Де Ниро не хочет играть Трампа

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Роберт Де Ниро

Голливудский актёр Роберт Де Ниро заявил о том, что не смог бы сыграть роль американского президента Дональда Трампа. По его словам, ему было бы сложно сопереживать своему герою.

«В случае Трампа я каждый день заново пытаюсь найти хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно», — об этом он сказал изданию Bild am Sonntag.

Он отметил, что считает Трампа «глубоко несимпатичным».

Как ранее писал News.ru, в Сети опубликован трейлер художественного фильма Brexit. Картина появится на экранах в 2019 году. Сюжет разворачивается вокруг референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Главную роль в фильме сыграл британский актёр Бенедикт Камбербэтч.