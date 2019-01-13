USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,628.10 $
МОСКВА-6°C14:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Роберт Де Ниро не хочет играть Трампа

Роберт Де Ниро Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Роберт Де Ниро

в мире [ версия для печати ]

Голливудский актёр Роберт Де Ниро заявил о том, что не смог бы сыграть роль американского президента Дональда Трампа. По его словам, ему было бы сложно сопереживать своему герою.

«В случае Трампа я каждый день заново пытаюсь найти хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно», — об этом он сказал изданию Bild am Sonntag.

Он отметил, что считает Трампа «глубоко несимпатичным».

Как ранее писал News.ru, в Сети опубликован трейлер художественного фильма Brexit. Картина появится на экранах в 2019 году. Сюжет разворачивается вокруг референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Главную роль в фильме сыграл британский актёр Бенедикт Камбербэтч.


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
культура 06:18, 8 января 2019
Актёр из фильмов Тарантино и Спилберга умер в США
культура 03:08, 7 января 2019
Российский прокат возглавил фильм «Т-34»
в мире 15:49, 16 декабря 2018
Бенедикт Камбербэтч снялся в фильме о Brexit
Лента новостей
происшествия 14:48
Найдено тело четвёртой жертвы взрыва в Париже
общество 14:47
"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада
спорт 14:44
Бывший игрок «Зенита» останется в больнице до конца жизни
в мире 14:39
«Независимые греки» поддержат недоверие к правительству
политика 14:36
Пушков о санкциях на ФРГ: США хочет навязать ЕС свой газ
Другие новости
в мире 14:39
«Независимые греки» поддержат недоверие к правительству
в мире 14:21
Мэй обратилась к нации в преддверии голосования по Brexit
в мире 14:08
Порошенко: никто не способен остановить Украину
в мире 14:05
Лавина в Австрии унесла жизни трёх немцев
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top