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Энцо Моаверо Миланези

Конструктивный диалог необходимо поддерживать с Москвой, поэтому санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, следует рассматривать только как переходный инструмент. Об этом заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

Министр подчеркнул, что ограничения не должны становиться вечной карательной мерой, постоянным наказанием для России.

Миланези пояснил, что Рим присоединился к антироссийским санкциям из лояльности к своим союзникам. Он добавил, что решение о введении ограничений принято ЕС и НАТО в целях стимулирования уважения к нормам международного права, сообщает «Политика сегодня».

Ранее News.ru писал о том, что антироссийские санкции негативно отразились на ЕС. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с момента их введения сообщество потеряло около 100 млрд евро.