USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,295 $   Brent59.55 $ Bitcoin3,546.65 $
МОСКВА-2°C15:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Рим высказался против «вечных» санкций в отношении РФ

Энцо Моаверо Миланези Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Энцо Моаверо Миланези

в мире [ версия для печати ]

Конструктивный диалог необходимо поддерживать с Москвой, поэтому санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, следует рассматривать только как переходный инструмент. Об этом заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

Министр подчеркнул, что ограничения не должны становиться вечной карательной мерой, постоянным наказанием для России.

Миланези пояснил, что Рим присоединился к антироссийским санкциям из лояльности к своим союзникам. Он добавил, что решение о введении ограничений принято ЕС и НАТО в целях стимулирования уважения к нормам международного права, сообщает «Политика сегодня».

Ранее News.ru писал о том, что антироссийские санкции негативно отразились на ЕС. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с момента их введения сообщество потеряло около 100 млрд евро.


#россия #италия #санкции
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
Глава Минфина США вновь вспомнил о внешнем враге
политика 13:41, 11 января 2019
США пообещали России жёсткие санкции
Глава Минфина США вновь вспомнил о внешнем враге
политика 20:43, 26 декабря 2018
Украина вводит новые санкции против РФ
политика 19:45, 19 октября 2018
Антироссийские санкции ударили по Евросоюзу
Лента новостей
общество 15:02
Электромобили в России могут получить зелёные номера
технологии 14:59
Египетский спутник Egyptsat-A остался без страховщика
экономика 14:58
ФТС России рассказала о росте доходов от экспорта нефти
спорт 14:56
Лучший игрок «Динамо» не сыграет в Матче звёзд КХЛ
общество 14:54
Амурская область оплатит лечение заражённых гепатитом С детей
Другие новости
в мире 14:50
Сенатор объяснил проигрыш США в битве за Арктику
в мире 14:29
Дамаск рассказал о мечте Сирии в области авиации
в мире 14:13
Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря
в мире 13:59
Украинский депутат назвал закономерностью инцидент с ВСУ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top