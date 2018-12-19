USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Нила Ушакова выживают с поста мэра Риги

Мэр Риги Нил Ушаков Janis/Xinhua/Global Look Press

Мэр Риги Нил Ушаков

в мире [ версия для печати ]

Президент Латвии Раймонд Вейонис в косвенной форме посоветовал мэру Риги Нилу Ушакову уйти со своего поста. Рекомендация прозвучала в эфире местного телевидения в передаче «1 на 1».

Вейонис прокомментировал попытку депутатов оппозиции в Рижской думе в очередной раз, во вторник, сместить Ушакова с поста председателя. Эта затея закончилась провалом. Президента Латвии спросили, как в данной ситуации стоит поступить мэру Риги, «может, ему лучше уйти?», пишет «Делфи».

«Это, по моему мнению, было бы правильно, ибо в самоуправлении или на любом предприятии в первую очередь именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления», — ответил на наводящий вопрос Вейонис.

Свою рекомендацию президент обосновал тем, что Латвии «надо двигаться к западным политическим стандартам», которые, когда дело заходит о «безответственном поведении политика», сводятся только к одному: политик должен уйти. Но в Латвии такой практики ещё нет, посетовал Вейонис.

Что касается Ушакова, лично к нему глава государства не относится предвзято: Вейонис напомнил, что такой же позиции придерживался, когда вскрылись нарушения в Юрмальской думе, другие скандалы.

И. о. премьер-министра Марис Кучинскис после попытки смещения мэра Риги также заявил, что Ушаков должен уйти в отставку. На что мэр Вентспилса Айвар Лембергс настоятельно посоветовал ему не вмешиваться в происходящее.

Ранее Ntews.ru сообщал, что мэр Риги Нил Ушаков заявил, что поддерживает сохранение и развитие билингвального образования в школах национальных меньшинств в Латвии.

По его словам, запланированная властями страны ликвидация программ для нацменьшинств является угрозой качеству обучения детей.


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 16:15, 24 ноября 2018
Президент Латвии поддерживает санкции против Москвы
в мире 23:54, 21 августа 2018
Эстония и Латвия хотят денег за «советскую оккупацию»
В частных учебных организациях страны запретят преподавать на иностранном языке
в мире 13:43, 4 июля 2018
Латвия открестилась от русского языка
В частных учебных организациях страны запретят преподавать на иностранном языке
Лента новостей
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
Другие новости
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
в мире 15:59
Корабль НАТО зашёл в порт Одессы
в мире 15:58
Израиль убил десятки палестинских детей в 2018 году
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top