Нила Ушакова выживают с поста мэра Риги

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Мэр Риги Нил Ушаков

Президент Латвии Раймонд Вейонис в косвенной форме посоветовал мэру Риги Нилу Ушакову уйти со своего поста. Рекомендация прозвучала в эфире местного телевидения в передаче «1 на 1».

Вейонис прокомментировал попытку депутатов оппозиции в Рижской думе в очередной раз, во вторник, сместить Ушакова с поста председателя. Эта затея закончилась провалом. Президента Латвии спросили, как в данной ситуации стоит поступить мэру Риги, «может, ему лучше уйти?», пишет «Делфи».

«Это, по моему мнению, было бы правильно, ибо в самоуправлении или на любом предприятии в первую очередь именно руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления», — ответил на наводящий вопрос Вейонис.

Свою рекомендацию президент обосновал тем, что Латвии «надо двигаться к западным политическим стандартам», которые, когда дело заходит о «безответственном поведении политика», сводятся только к одному: политик должен уйти. Но в Латвии такой практики ещё нет, посетовал Вейонис.

Что касается Ушакова, лично к нему глава государства не относится предвзято: Вейонис напомнил, что такой же позиции придерживался, когда вскрылись нарушения в Юрмальской думе, другие скандалы.

И. о. премьер-министра Марис Кучинскис после попытки смещения мэра Риги также заявил, что Ушаков должен уйти в отставку. На что мэр Вентспилса Айвар Лембергс настоятельно посоветовал ему не вмешиваться в происходящее.

Ранее Ntews.ru сообщал, что мэр Риги Нил Ушаков заявил, что поддерживает сохранение и развитие билингвального образования в школах национальных меньшинств в Латвии.

По его словам, запланированная властями страны ликвидация программ для нацменьшинств является угрозой качеству обучения детей.