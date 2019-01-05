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Рибери съел «золотой бургер» и послал подальше хейтеров

Франк Рибери FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Франк Рибери

в мире [ версия для печати ]

Полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери дерзко и достаточно грубо ответил пользователям социальных сетей на критику в свой адрес. Недовольство интернет-пользователей вызвала стоимость бургера, которым решил угоститься спортсмен.

3 января Рибери зашёл в ресторан популярного турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче и опубликовал в Instagram видео, на котором тот готовит для футболиста так называемый золотой стейк. Эпитет имеет под собой вполне конкретные финансовые обоснования: блюдо обошлось в €1,2 тыс.

Пользователям одной социальной сети футболист почему-то решил ответить в другой. В своём микроблоге в Twitter он назвал всех недовольных «случайностью из порванного презерватива» и посоветовал «отыметь» всё своё генеалогическое древо.

«Я никому из вас ничего не должен. Всем, что у меня есть, я обязан Богу, своим умениям и близким людям, которые в меня верили», — написал он.

Ранее, как сообщал News.ru, Франк Рибери ответил пощёчиной на критику французского журналиста. Футболисту не понравилось, что тот назвал его виновным в поражении «Баварии». Впоследствии, правда, спортсмен извинился за своё поведение.


#скандалы #еда #ФранкРибери
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