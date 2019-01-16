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Рианна решила засудить отца за попытку нажиться на её славе

Певица Рианна Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Рианна

в мире [ версия для печати ]

Певица Рианна подала в суд на своего отца за то, что он использует её славу для раскрутки собственных бизнес-проектов. Певица также обвиняет родителя в недобросовестной рекламе и вмешательстве в частную жизнь.

Дело в том, что полное имя певицы звучит как Робин Рианна Фенти (Robyn Rihanna Fenty). По её словам, отец пытается использовать фамилию Fenty в своих интересах, хотя она уже зарегистрирована в качестве торгового имени компанией самой Рианны. В частности, поводом для иска послужило создание отцом певицы компании по поиску талантов Fenty Entertainment, а также попытка использовать слово Fenty в названии сети отелей.

Кроме того, артистка недовольна тем, что отец пытался заключить контракт с компанией SBS Entertainment о концертном туре певицы по странам Латинской Америки и получить от этой сделки более 15 млн долларов, сообщает издание Variety.

Ранее News.ru писал о том, что адвокаты Рианны направили предупреждение президенту США Дональду Трампу о нарушении авторских прав. По их словам, хит певицы Don`t Stop the Music использовался в рамках ряда политических мероприятий без должного на то разрешения.


#суд #Рианна #шоубизнес
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