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РФ выступила против обсуждения изменения климата в ООН

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя заявил, что вопрос изменения климата на планете не должен обсуждаться на Совбезе ООН.

«Считаем излишним и даже контрпродуктивным рассматривать климатическую проблематику в Совете Безопасности ООН», — сказал Небензя.

Представитель России подчеркнул, что задача Совета Безопасности — оперативно реагировать на острую угрозу международному миру и безопасности, а для решения климатических вопросов внутри ООН есть другие организации. Он также добавил, что изменение климата не является «универсальным вызовом» в контексте международной безопасности.

Как писал News.ru, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал вывод американских войск из Сирии. Он заявил, что вывод войск США из Сирии является шагом в правильном направлении. По его словам, теперь доставка гуманитарной помощи в «Рукбан» станет проще.


#россия #оон #совбез #Небензя #климат #изменениеклимата
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