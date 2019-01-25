РФ выступила против обсуждения изменения климата в ООН

https://news.ru/storage/news/96f402bbe4dd65ad4345544b9212b533/efbcecd2-0677-4c68-b7ce-df508852f168_850.jpg Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя заявил, что вопрос изменения климата на планете не должен обсуждаться на Совбезе ООН.

«Считаем излишним и даже контрпродуктивным рассматривать климатическую проблематику в Совете Безопасности ООН», — сказал Небензя.

Представитель России подчеркнул, что задача Совета Безопасности — оперативно реагировать на острую угрозу международному миру и безопасности, а для решения климатических вопросов внутри ООН есть другие организации. Он также добавил, что изменение климата не является «универсальным вызовом» в контексте международной безопасности.

Как писал News.ru, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал вывод американских войск из Сирии. Он заявил, что вывод войск США из Сирии является шагом в правильном направлении. По его словам, теперь доставка гуманитарной помощи в «Рукбан» станет проще.