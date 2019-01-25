РФ выступила против обсуждения изменения климата в ООН

Постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя заявил, что вопрос изменения климата на планете не должен обсуждаться на Совбезе ООН.
«Считаем излишним и даже контрпродуктивным рассматривать климатическую проблематику в Совете Безопасности ООН», — сказал Небензя.
Представитель России подчеркнул, что задача Совета Безопасности — оперативно реагировать на острую угрозу международному миру и безопасности, а для решения климатических вопросов внутри ООН есть другие организации. Он также добавил, что изменение климата не является «универсальным вызовом» в контексте международной безопасности.
Как писал News.ru, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал вывод американских войск из Сирии. Он заявил, что вывод войск США из Сирии является шагом в правильном направлении. По его словам, теперь доставка гуманитарной помощи в «Рукбан» станет проще.