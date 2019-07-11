Александр Лукашевич Фото: Jiang Kehong/Xinhua/Global Look Press

Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Поддерживаем скорейшее согласование сторонами «хлебного перемирия» на предстоящем 17 июля заседании контактной группы, — сказал политик.

По его мнению, переговоры необходимо подкрепить дополнительными мерами, чтобы режим прекращения огня был устойчивым, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, Генштаб Вооружённых сил Украины обязали жёстко реагировать на попытки провокаций в Донбассе. Соответствующее поручение президент страны Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Руслану Хомчаку в связи с гибелью военных в селе Гранитное в Донецкой области.

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