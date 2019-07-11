Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Поддерживаем скорейшее согласование сторонами «хлебного перемирия» на предстоящем 17 июля заседании контактной группы, — сказал политик.
По его мнению, переговоры необходимо подкрепить дополнительными мерами, чтобы режим прекращения огня был устойчивым, передаёт
Как писал News.ru, Генштаб Вооружённых сил Украины обязали жёстко реагировать на попытки провокаций в Донбассе. Соответствующее поручение президент страны Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Руслану Хомчаку в связи с гибелью военных в селе Гранитное в Донецкой области.