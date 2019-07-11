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Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на прекращение роста напряжённости в отношениях с Россией и на постепенное восстановление отношений между Москвой и Тбилиси.

Так глава государства прокомментировала недавние заявления президента России Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Тбилиси. Мы займём выжидательную позицию и узнаем, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания,...