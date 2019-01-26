Небензя: США пытались провести госпереворот в Венесуэле

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постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Россия выступила против предложенной США повестки заседания СБ ООН по Венесуэле, на котором должен рассматриваться вопрос угрозы Каракасу. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы не согласны с пунктом „ситуация в Венесуэле“. Тем более, что такого пункта в повестке дня Совета безопасности нет», — сказал постпред на заседании СБ ООН по Венесуэле в Нью-Йорке.

Он отметил, что Соединённые Штаты пытаются совершить госпереворот в стране.

«У нас на глазах бесцеремонно, с нарушением всех норм международного права осуществляется попытка совершения государственного переворота», — добавил он.

Кроме того, представитель России предложил обсудить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

«С нашей точки зрения правильным было бы провести заседание по пункту „угрозы международному миру и безопасности“, нарушение статьи 2.4 устава ООН», — подчеркнул российский дипломат.

Небензя также призвал всех, кто разделяет российскую точку зрения поддержать позицию Москвы.

Ранее члены Совета Безопасности ООН проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле. В итоге девять стран проголосовали за, две страны воздержались, против высказалось четыре государства. Россия выступила против.

Как писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в гуманитарном кризисе в стране.