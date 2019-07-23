https://static.news.ru/photo/93556c74-a965-11e9-bf5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский МИД представил свою концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Она основывается на таких принципах, как создание единой антитеррористической коалиции под эгидой Совбеза ООН для ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке, политическое урегулирование проблем в Сирии и других странах региона, соблюдение резолюций Совбеза и Устава ООН и миротворческие операции, передаёт РИА Новости .

Среди конкретных предложений МИДа — создание организации по безопасности, в которую бы вошли страны Персидского залива, Россия, США, КНР, Индия, ЕС и любые заинтересованные страны. Кроме того, ведомство предлагает заключить соглашение по контролю над вооружениями, договор о борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, миграцией и организованной преступностью, создать демилитаризованные зоны и отказаться от постоянных иностранных баз.

Ранее News.ru писал о том, что задачи, поставленные для представителей армии России в Венесуэле, выполнены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако военные при необходимости могут вернуться в страну.