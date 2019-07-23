Российский МИД представил свою концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Она основывается на таких принципах, как создание единой антитеррористической коалиции под эгидой Совбеза ООН для ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке, политическое урегулирование проблем в Сирии и других странах региона, соблюдение резолюций Совбеза и Устава ООН и миротворческие операции, передаёт
Среди конкретных предложений МИДа — создание организации по безопасности, в которую бы вошли страны Персидского залива, Россия, США, КНР, Индия, ЕС и любые заинтересованные страны. Кроме того, ведомство предлагает заключить соглашение по контролю над вооружениями, договор о борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, миграцией и организованной преступностью, создать демилитаризованные зоны и отказаться от постоянных иностранных баз.
Ранее News.ru писал о том, что задачи, поставленные для представителей армии России в Венесуэле, выполнены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако военные при необходимости могут вернуться в страну.