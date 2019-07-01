https://static.news.ru/photo/22eb9cce-9c04-11e9-911e-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва предлагает Вашингтону обменять российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США, на содержащихся в тюрьмах американцев. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Мы призываем наших коллег <...>: освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, но в нарушение частного права, — цитирует его РИА Новости .

Российский лётчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Вашингтон обвинил его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что возвращение Ярошенко на родину возможно в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц 1983 года. По его словам, российская дипмиссия совместно с адвокатом и супругой Ярошенко делает всё возможное, чтобы он поскорее вернулся домой, писал News.ru.