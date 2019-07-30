https://static.news.ru/photo/4d68155a-b2ec-11e9-bf17-fa163e074e61_660.jpgВасилий НебензяФото: Li Muzi/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил наращивание террористами в Сирии военного потенциала. При этом он обвинил заместителя генсека Организации по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в замалчивании информации о жертвах боевиков.
Дипломат подчеркнул, что террористы увеличили количество средств поражения иностранного производства, в том числе летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня.
Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов, — приводит слова Небензи ТАСС.
Как ранее писал News.ru, Небензя заявил, что тема выдачи паспортов РФ гражданам Донбасса не является вопросом для рассмотрения на заседании Совбеза ООН. По его словам, получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР не угрожает миру и безопасности.