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Двоюродный брат китайского лидера Си Цзиньпина Мин Чаи подозревается в отмывании денег в Австралии. Ему вменяют причастность к организованной преступности на континенте и лоббировании интересов Пекина на территории страны.

Местные силовики пытаются найти источник доходов родственника главы КНР. Как пишет The Wall Street Journal, Чаи оставил в одном из казино $40 млн. Обвиняемый является гражданином Австралии. Пресс-секретарь МИД Поднебесной...