ФРГ: РФ не обеспечивает прозрачности в выполнении ДРСМД

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия не обеспечивает прозрачности в выполнении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Москва должна разоружиться в сфере крылатых ракет так, чтобы это можно было бы проверить. Остается важным согласование наших действий в рамках НАТО. Это относится и к возможному периоду без ДРСМД», — заявил Маас.

Он отметил, что нужно использовать все возможные способы давления на Россию для того, чтобы она начала соблюдать положения договора.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Вашингтон взял курс на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва сожалеет, что США уклоняются от диалога по данному вопросу.



