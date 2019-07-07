https://static.news.ru/photo/0edaf446-a0af-11e9-aed2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wu Changwei/xinhua/Global Look Press

Россия надеется, что новый уровень обогащения урана в Иране не превысит отметку в 5%, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, для измерения и подтверждения нового уровня МАГАТЭ потребуется некоторое время.

Надеюсь, не более 5% вместо 3,67 в соответствии с СВПД, — отметил он.

Ульянов подчеркнул, что угрозы для ядерного распространения нет, а шаг Ирана является лишь ещё одним сигналом того, что он ждёт восстановления баланса в Совместном всеобъемлющем плане действий.

#Иран повысил уровень обогащения урана. МАГАТЭ потребуется время, чтобы оценить новый уровень. Хорошо бы не больше 5 процентов (вместо прежних 3,67)В этом случае никаких распространенческих рисков. Только ещё один сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках #СВПД . — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 7 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди сообщил, что Иран может восстановить ядерный реактор в Араке до кондиций, предшествовавших подписанию летом 2015 года СВПД по ядерной сделке, если того потребуют нужды республики.