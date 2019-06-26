https://static.news.ru/photo/7c37cbee-983b-11e9-9b4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия и ОАЭ заключили договор, по которому обязуются передавать лиц, приговорённых к лишению свободы.

Соответствующий документ подписали глава Минюста РФ Александр Коновалов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

При подписании также присутствовали и.о. директора департамента международного права и сотрудничества Минюста России Екатерина Куделич, уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, а также другие представители Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в Москве прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна. В разговоре они затронули темы торгово-экономических и политических отношений между странами.