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МИД РФ: предвзятое отношение к американцам отсутствует

Александр Гальперин/РИА Новости

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Кремль намерен наладить диалог с Вашингтоном по поводу установления одинаковых цен на визы. Соответствующий приказ МИД РФ находится на рассмотрении в Министерстве юстиции России, заявил заместитель главы ведомства Евгений Иванов.

Представители стран, с которыми у Москвы нет международных соглашений, регулирующих стоимость разрешительных документов, оплачивают сборы, установленные законодательством, пишет РИА Новости. С января 2017 года цены на визы для иностранцев (Соединённые Штаты, Саудовская Аравия, Великобритания) стали дифференцированными и зависят от количества планируемых посещений России: однократная обойдётся в $90, двукратная в $144, многократная в $270. При срочном оформлении (от одного до трёх дней) траты возрастут в два раза.

«Какого-либо предвзятого отношения к гражданам США не имеется. <...> После регистрации и официального опубликования он вступит в силу. Жаль, что американские партнёры пошли на повышение визовых сборов, несмотря на наличие у них этой информации. Мы готовы к диалогу с США», — рассказал чиновник.

В конце декабря 2018 года посольство США в России рассказало об увеличении с 2019-го цен на многократные визы для деловых и туристических поездок граждан РФ. Документ B1/B2 сроком на 36 месяцев обойдётся в $303. В сумму входят пошлина за выдачу — $143 долларов и консульский сбор в размере $160.

Ранее News.ru сообщал о намерениях Белого дома ослабить влияние Кремля в Арктике. По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, первой операцией США по обеспечению свободы судоходства станет миссия по отправке корабля в регион.


#сша #россия #визы
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