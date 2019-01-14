МИД РФ: предвзятое отношение к американцам отсутствует

https://news.ru/storage/news/42eff080e283810bbd50948f2429df4b/d1e4403d-154e-44bf-a449-566ddbc98c1c_850.jpg Александр Гальперин/РИА Новости

Кремль намерен наладить диалог с Вашингтоном по поводу установления одинаковых цен на визы. Соответствующий приказ МИД РФ находится на рассмотрении в Министерстве юстиции России, заявил заместитель главы ведомства Евгений Иванов.

Представители стран, с которыми у Москвы нет международных соглашений, регулирующих стоимость разрешительных документов, оплачивают сборы, установленные законодательством, пишет РИА Новости. С января 2017 года цены на визы для иностранцев (Соединённые Штаты, Саудовская Аравия, Великобритания) стали дифференцированными и зависят от количества планируемых посещений России: однократная обойдётся в $90, двукратная в $144, многократная в $270. При срочном оформлении (от одного до трёх дней) траты возрастут в два раза.

«Какого-либо предвзятого отношения к гражданам США не имеется. <...> После регистрации и официального опубликования он вступит в силу. Жаль, что американские партнёры пошли на повышение визовых сборов, несмотря на наличие у них этой информации. Мы готовы к диалогу с США», — рассказал чиновник.

В конце декабря 2018 года посольство США в России рассказало об увеличении с 2019-го цен на многократные визы для деловых и туристических поездок граждан РФ. Документ B1/B2 сроком на 36 месяцев обойдётся в $303. В сумму входят пошлина за выдачу — $143 долларов и консульский сбор в размере $160.

Ранее News.ru сообщал о намерениях Белого дома ослабить влияние Кремля в Арктике. По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, первой операцией США по обеспечению свободы судоходства станет миссия по отправке корабля в регион.