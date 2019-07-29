https://static.news.ru/photo/90fa9b86-b2a5-11e9-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Мария Фернанда Эспиноса Гарсес Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес сообщила, что на предстоящей осенней сессии планируется представить резолюцию по реформе Совета Безопасности.

По её словам, данная тема является одной из самых сложных и разделяющих страны.

В этом году мы сможем провести резолюцию, которая сможет снизить напряжённость и укрепить сотрудничество в вопросе реформы, — заключила она в ходе выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Межправительственные переговоры о реформе ведутся на протяжении несколько лет, однако страны пока не смогли прийти к единому мнению по главным вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, количеству его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето.

Ранее News.ru писал, что выступление на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируют лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел. Среди них называются президент США Дональд Трамп, глава Ирана Хасан Рухани и лидер Украины Владимир Зеленский.