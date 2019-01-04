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Резкого ухудшения отношений с Россией ожидают в Германии

Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе заявил о возможном серьёзном ухудшении отношений между странами. Причиной  станет «непредсказуемая» политика Москвы.

По словам Визе, в прошедшем 2018 году Россия была ответственна за некоторые инциденты, которые широко обсуждались во всём мире. Об этом политик заявил в интервью изданию Pfälzische Merkur.

Он уточнил, что под громкими событиями имеет в виду отравление Скрипалей в Британии, инцидент в Керченском проливе и возможный выход Москвы из ДРСМД. Российские власти отрицают все эти обвинения.

«Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением», — заявил Визе.

Ранее News.ru сообщал, что германские эксперты назвали российскую гиперзвуковую ракету комплекса «Авангард» «новогодним подарком для россиян». Они также отметили, что успешные испытания заставили нервничать американских военных, вызвав настоящую панику в США. 


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