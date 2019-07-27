https://static.news.ru/photo/64aa5f7e-b0a4-11e9-bf6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Американский режиссёр и продюсер Майкл Бэй прибыл в Киев, где встретился с мэром города Виталием Кличко.

Об этом сообщил сам градоначальник в своём Facebook. По его словам, Бэй прилетел на Украину, чтобы посмотреть страну и её столицу, так как заинтересован в съёмках кино и видео в Киеве. Кличко рассказал, что в ходе встречи они обсудили возможное сотрудничество, в частности, договорились о возможной помощи городской администрации в работе режиссёра.

Все остались довольны, — заключил мэр украинской столицы.

Фильмы Майкла Бэя собрали в мировом прокате более 5,7 миллиарда долларов, что делает его одним из самых кассовых режиссёров в мире. Среди его работ — «Трансформеры», «Остров», «Армагедон», «Перл Харбор» и другие.

Ранее News.ru писал о том, что выступление мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание «институт судебных экспертиз», рассмешило пользователей Сети.