Режим прекращения огня в Сирии снова нарушили

https://news.ru/storage/news/1e19e506a743e1595f45328240364f99/e1cc85f8-f50d-4ad2-a469-6b6f90066b41_850.jpg Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Москва и Анкара зафиксировали на территории Сирии факты нарушения режима прекращения огня. Стрельбу слышали в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хаме.

Стороны насчитали 13 инцидентов, пишет РИА Новости. В течение последних суток новые договоры о присоединении к перемирию не подписывались.

Количество населённых пунктов, одобривших соглашение, не изменилось — 2518, как и число вооружённых группировок — 234.

Ранее News.ru сообщал о гибели мирных сирийцев в результате авианалёта сил коалиции. В деревне эль-Кишкия провинции Дейр-эз-Зор от полученных ран скончались 10 человек.