Режим прекращения огня в Сирии снова нарушили

Москва и Анкара зафиксировали на территории Сирии факты нарушения режима прекращения огня. Стрельбу слышали в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хаме.
Стороны насчитали 13 инцидентов, пишет РИА Новости. В течение последних суток новые договоры о присоединении к перемирию не подписывались.
Количество населённых пунктов, одобривших соглашение, не изменилось — 2518, как и число вооружённых группировок — 234.
Ранее News.ru сообщал о гибели мирных сирийцев в результате авианалёта сил коалиции. В деревне эль-Кишкия провинции Дейр-эз-Зор от полученных ран скончались 10 человек.