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Режим прекращения огня в Сирии снова нарушили

Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Москва и Анкара зафиксировали на территории Сирии факты нарушения режима прекращения огня. Стрельбу слышали в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хаме.

Стороны насчитали 13 инцидентов, пишет РИА Новости. В течение последних суток новые договоры о присоединении к перемирию не подписывались.

Количество населённых пунктов, одобривших соглашение, не изменилось — 2518, как и число вооружённых группировок — 234.

Ранее News.ru сообщал о гибели мирных сирийцев в результате авианалёта сил коалиции. В деревне эль-Кишкия провинции Дейр-эз-Зор от полученных ран скончались 10 человек.


#сирия #САР
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