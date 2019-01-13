Режим ЧП продлили в Египте

https://news.ru/storage/news/0bb4280fafb24d840b12aea34e2de550/fe46f67d-ce4f-45f7-a68d-01c90f9f00a0_850.jpg Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

Парламент Египта большинством голосов продлил на три месяца режим чрезвычайного положения. По мнению депутатов, в стране всё ещё сохраняется террористическая угроза.

Решение вступит в силу начиная с часа ночи 15 января, пишет египетская газета «Аль-Ахрам».

Режим ЧП был введён в апреле 2017 года после терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли более 50 человек, более 100 пострадали.

Ранее News.ru писал о взрыве неподалёку от знаменитых пирамид. Заложенное на улице самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда мимо проезжал туристический автобус с вьетнамскими туристами. В результате погибли два человека, десять получили ранения. Также пострадали двое египтян: гид и водитель автобуса.