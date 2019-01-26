USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,598.08 $
МОСКВА-12°C18:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Ретро-седан Maserati выставили на eBay

Tony Harrison/CC 2.0/wikimedia.org

в мире [ версия для печати ]

Раритетный автомобиль Maserati Quattroporte Tipo 107, простоявший в гараже 42 лет, выставили на продажу за 40 тысяч долларов. Такой лот появился на сайте eBay.

Это один из 760 собранных вручную автомобилей указанной серии. Первоначальный владелец купил машину в 1967 году, а в начале 1970-х годов переправили её в США. Последним местом регистрации авто стал штат Луизиана, говорится в объявлении.

Пробег иномарки составляет 78 168 километров, двигатель рассчитан на 4,1-литра горючего и способен выжимать 264 лошадиных силы. Седан оснащён пятиступенчатой коробкой передач, дисковыми тормозами, стабилизаторами поперечной устойчивости на двух осях, а также дифференциалом повышенного трения.

Ранее News.ru писал о том, что пользователь интернет-аукциона Ebay из Великобритании выставил на продажу советский автомобиль СМЗ С-3Д, известный на территории бывшего СССР как «инвалидка». Машину он оценил в 1020 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 85 тысячам рублей.


#сша #автомобили #ebay
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Сапожники объяснили дырку на обуви принца Уильяма


читайте также
общество 15:26, 21 января 2019
Автомобили каршеринга оборудуют скрытыми камерами
в мире 19:59, 19 января 2019
Аукцион засекретил стоимость гибрида Джеймса Бонда
40 единиц техники западного и отечественного производства представлены в Москве
общество 21:50, 6 июня 2018
Прокатиться на «машине времени»: выставка-аукцион ретроавто
40 единиц техники западного и отечественного производства представлены в Москве
Лента новостей
в мире 18:47
Эрдоган: сотрудничество с Москвой спасло Турцию от беженцев
спорт 18:36
Фигурист сборной России Базин: мы словили кайф
в мире 18:32
УПЦ не собирается менять название
в мире 18:24
Небензя заявил о попытках США провести госпереворот в Венесуэле
происшествия 18:24
Ждавшая квартиру 103-летняя женщина умерла в Сочи
Другие новости
в мире 18:47
Эрдоган: сотрудничество с Москвой спасло Турцию от беженцев
в мире 18:32
УПЦ не собирается менять название
в мире 18:24
Небензя заявил о попытках США провести госпереворот в Венесуэле
в мире 18:17
МИД увидел «дирижерскую палочку» США в признании Гуайдо
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top