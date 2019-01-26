Ретро-седан Maserati выставили на eBay

https://news.ru/storage/news/48d810891410bfcb63f06038c7917d59/4d37b6b0-69f7-4830-b4ca-f91a874cdb83_850.jpg Tony Harrison/CC 2.0/wikimedia.org

Раритетный автомобиль Maserati Quattroporte Tipo 107, простоявший в гараже 42 лет, выставили на продажу за 40 тысяч долларов. Такой лот появился на сайте eBay.

Это один из 760 собранных вручную автомобилей указанной серии. Первоначальный владелец купил машину в 1967 году, а в начале 1970-х годов переправили её в США. Последним местом регистрации авто стал штат Луизиана, говорится в объявлении.

Пробег иномарки составляет 78 168 километров, двигатель рассчитан на 4,1-литра горючего и способен выжимать 264 лошадиных силы. Седан оснащён пятиступенчатой коробкой передач, дисковыми тормозами, стабилизаторами поперечной устойчивости на двух осях, а также дифференциалом повышенного трения.

Ранее News.ru писал о том, что пользователь интернет-аукциона Ebay из Великобритании выставил на продажу советский автомобиль СМЗ С-3Д, известный на территории бывшего СССР как «инвалидка». Машину он оценил в 1020 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 85 тысячам рублей.