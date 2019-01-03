Рестораторы Армении угрожают забастовкой

Владельцы ресторанов в Армении грозятся устроить забастовку. Однодневная акция протеста запланирована на январь текущего года.
«Все участники настроены решительно. В знак протеста против роста цен, спада туризма, новой системы налогообложения в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери», — цитирует «Интерфакс» сообщение Союза рестораторов страны.
Количество объектов общественного питания, готовых присоединиться к акции, неизвестно.
Ранее News.ru сообщал о закрытии в Армении последнего телевизионного проекта на русском языке. С нового сезона на местном телевидении будет выходить программа «Что? Где? Когда?» исключительно на национальном языке. Решение приняло правительство республики.