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Рестораторы Армении угрожают забастовкой

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Владельцы ресторанов в Армении грозятся устроить забастовку. Однодневная акция протеста запланирована на январь текущего года.

«Все участники настроены решительно. В знак протеста против роста цен, спада туризма, новой системы налогообложения в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери», — цитирует «Интерфакс» сообщение Союза рестораторов страны.

Количество объектов общественного питания, готовых присоединиться к акции, неизвестно.

Ранее News.ru сообщал о закрытии в Армении последнего телевизионного проекта на русском языке. С нового сезона на местном телевидении будет выходить программа «Что? Где? Когда?» исключительно на национальном языке. Решение приняло правительство республики.


#армения #рестораны
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