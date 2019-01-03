Рестораторы Армении угрожают забастовкой

https://news.ru/storage/news/b534855e77832d1cd0a854827a3547c8/21aa3e41-939b-4197-ba29-4986a9a05665_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владельцы ресторанов в Армении грозятся устроить забастовку. Однодневная акция протеста запланирована на январь текущего года.

«Все участники настроены решительно. В знак протеста против роста цен, спада туризма, новой системы налогообложения в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери», — цитирует «Интерфакс» сообщение Союза рестораторов страны.

Количество объектов общественного питания, готовых присоединиться к акции, неизвестно.

Ранее News.ru сообщал о закрытии в Армении последнего телевизионного проекта на русском языке. С нового сезона на местном телевидении будет выходить программа «Что? Где? Когда?» исключительно на национальном языке. Решение приняло правительство республики.