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Ресторан для нудистов закрывают в Париже

Peter Klette/CHROMORANGE/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Единственный ресторан для нудистов в столице Франции закрывается из-за недостатка клиентов.

«С величайшим сожалением мы объявляем об окончательном закрытии ресторана O’Naturel 16 февраля», — сообщение владельцев заведения цитирует телеканал BFM TV.

Этот ресторан открылся в ноябре 2017 года и стал первым и единственным заведением подобного рода в Париже. Его посетители сдают в гардероб не только всю одежду, но и мобильные телефоны, чтобы исключить тайное фотографирование соседей. Все сидения в ресторане покрыты одноразовыми чехлами, а окна занавешены. Официанты и повара в этом ресторане работают одетыми.

Ранее News.ru писал, что организации нудистов Франции радуют всех любителей гулять без одежды новыми инициативами. После занятий йогой в обнажённом виде в городском парке Парижа и «дня без одежды» в одном из музеев сотни натуристов смогут рядом с французской столицей вместе попрыгать на батуте. Однако далеко не все во Франции в восторге от такой вольности.


#РЕСТОРАН #Париж
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