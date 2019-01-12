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Республика Северная Македония станет членом НАТО

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев

в мире [ версия для печати ]

Республика Северная Македония скоро станет членом НАТО, а затем и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Зоран Заев. 

Заев подчеркнул, что Северная Македония вступит в две самые мощные организации как полноправный член, независимая и «гордая страна».

«Сейчас наше вступление в НАТО, которое уже в процессе, будет продолжено с повышенной интенсивностью и с ясным итогом. Ожидаем и начала переговоров о вступлении в Евросоюз», — отметил глава кабмина.

Он отметил, что переименование республики стало историческим событием, которое открыло новые перспективы для страны. Македония и Греция в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС. Голосование в парламенте Македонии прошло 11 января. Поправки предполагают добавление слова «Северная» перед названием «Македония» во всём тексте.

Ранее News.ru писал о том, что Европейский союз поприветствовал решение парламента Македонии о внесении поправок в Конституцию, которые изменят название страны. Слова поддержки были опубликованы на официальном сайте.


#греция #ЕС #европа #НАТО #Македония
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