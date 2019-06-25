Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы даёт российской делегации возможность вернуть свои полномочия.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам лидера, он обсуждал этот вопрос с главами Франции и Германии, надеясь на то, что РФ вернётся в ПАСЕ только после выполнения требований Ассамблеи.
Жаль, что наши европейские партнёры нас не услышали и поступили иначе, — заявил Зеленский.
Ранее News.ru писал о том, что участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации.