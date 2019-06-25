https://static.news.ru/photo/f89b6ca0-972c-11e9-b395-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы даёт российской делегации возможность вернуть свои полномочия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам лидера, он обсуждал этот вопрос с главами Франции и Германии, надеясь на то, что РФ вернётся в ПАСЕ только после выполнения требований Ассамблеи.

Жаль, что наши европейские партнёры нас не услышали и поступили иначе, — заявил Зеленский.

Ранее News.ru писал о том, что участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации.