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Дмитрий Великий, один из четырёх задержанных в Донбассе украинских пленных, которого сотрудники полиции силой доставили в военную прокуратуру Украины, отпущен.

В 4:00 меня отвезли в военную прокуратуру, там меня немного подержали <...> пытались добыть информацию, но я не стал отвечать на вопросы без адвоката, — сказал Великий. Он рассказал, что...