Американского рэпера Slim 400 доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями.
Инцидент произошёл в городе Комптон в штате Калифорния, — сообщает TMZ.
По информации портала, Slim 400 «ещё жив», что привело к стрельбе — пока не известно.
Как писал News.ru, автор музыки для российского рэпера Face 18-летний Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США. Причина смерти — передозировка наркотиками. Юношу обнаружили без сознания 13 июня и доставили в реанимацию, где он находился в состоянии комы в течение 14 дней, сообщил его отец Эрик в Twitter. Семья убита горем от трагической потери.