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Рекордная жара расплавила дороги в Австралии

Paul Mayall/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Жара бьёт все рекорды в Австралии. Особенно сложные условия — в графстве Новый Южный Уэльс, где расположены города Сидней и Менинди. Жители этих населённых пунктов и их окрестностей получили предупреждение о том, что температура ещё не достигла своего пика.

Рекордные температуры были зафиксированы в 24 районах графства, а также в Австралийском столичном регионе — области вокруг Канберры. Условия в стране настолько экстремальные, что битум на шоссе Оксли, расположенного недалеко от города Уочопе к западу от Порт-Маккуори, начал таять.

Местные власти использовали воду из соседней реки, чтобы охладить дорожное покрытие, сообщает The Sydney Morning Herald.

Ранее News.ru писал, что единственная воздушная гавань Саратова восстановила работу после сильной метели. При этом несколько рейсов отменены или задержаны по решению самих авиакомпаний.


#ЖАРА #дороги #австралия
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