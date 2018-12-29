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Рекорд по запуску фейерверков решили установить в ОАЭ

Syamsul Bahri Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сразу два эмирата ОАЭ решили поставить мировой рекорд по запуску новогодних фейерверков. Первым войти в Книгу рекордов Гиннесса решил Абу-Даби, вслед за ним свои возможности решил показать Рас-Эль-Хайма.

По задумке организаторов, в небе над Абу-Даби с помощью пиротехнических средств появится надпись «Happy New year 2019». Эта фраза должна стать самым длинным предложением, «написанным» посредством фейерверка, сообщает издание Arabian Business.

Рас-Эль-Хайма, в свою очередь, готовит самый длинный в истории мира салют по протяжённости. Его линия растянется на расстояние около 12 километров. Фейерверк продлится 12 минут, пишет издание.

Ранее News.ru писал о том, что запуск пиротехники в Москве в новогоднюю ночь будет разрешён только в определённых местах. Власти оборудовали 38 площадок для фейерверков.


#оаэ #фейерверки #новыйгод
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