Рекорд по запуску фейерверков решили установить в ОАЭ

Сразу два эмирата ОАЭ решили поставить мировой рекорд по запуску новогодних фейерверков. Первым войти в Книгу рекордов Гиннесса решил Абу-Даби, вслед за ним свои возможности решил показать Рас-Эль-Хайма.
По задумке организаторов, в небе над Абу-Даби с помощью пиротехнических средств появится надпись «Happy New year 2019». Эта фраза должна стать самым длинным предложением, «написанным» посредством фейерверка, сообщает издание Arabian Business.
Рас-Эль-Хайма, в свою очередь, готовит самый длинный в истории мира салют по протяжённости. Его линия растянется на расстояние около 12 километров. Фейерверк продлится 12 минут, пишет издание.
Ранее News.ru писал о том, что запуск пиротехники в Москве в новогоднюю ночь будет разрешён только в определённых местах. Власти оборудовали 38 площадок для фейерверков.