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Рейтинг Порошенко рекордно растёт на Украине

Пётр Порошенко president.gov.ua

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планирует каждый шестой гражданин. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту. Этот результат побил рекорд последних двух лет. В конце 2018 года Порошенко занимал третью строчку в рейтинге кандидатов, уступив Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

Соответствующий опрос среди жителей Украины провёл Национальный социологический центр имени М. Драгоманова. Лидером остаётся руководитель партии «Всеукраинское объединение „Батькивщина“» Юлия Тимошенко. За неё готовы отдать свои голоса 17,4% избирателей.

На третьем месте оказался лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого на посту президента видит каждый десятый житель Украины. Свыше 9% набрал шоумен и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Бойко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко оказались на пятом и шестом местах соответственно, набрав чуть больше 5% предварительных голосов, информирует «Свободная пресса».

Ранее лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики, писал News.ru.


#украина #петрпорошенко #Зеленский #ЮлияТимошенко #выборыПрезидентаУкраины
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