Рейтинг Порошенко рекордно растёт на Украине

https://news.ru/storage/news/216f301e567f31a3e1a8184316bf6be5/c1ba0047-5407-4763-b706-c17d4f7c22f2_850.jpg president.gov.ua

Пётр Порошенко

Поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планирует каждый шестой гражданин. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту. Этот результат побил рекорд последних двух лет. В конце 2018 года Порошенко занимал третью строчку в рейтинге кандидатов, уступив Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

Соответствующий опрос среди жителей Украины провёл Национальный социологический центр имени М. Драгоманова. Лидером остаётся руководитель партии «Всеукраинское объединение „Батькивщина“» Юлия Тимошенко. За неё готовы отдать свои голоса 17,4% избирателей.

На третьем месте оказался лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого на посту президента видит каждый десятый житель Украины. Свыше 9% набрал шоумен и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Бойко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко оказались на пятом и шестом местах соответственно, набрав чуть больше 5% предварительных голосов, информирует «Свободная пресса».

Ранее лидер партии «Наши» и кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предложил всем претендующим на пост главы государства сдать анализы на наркотики, писал News.ru.