Региональные выборы на Украине проходят лишь частично

https://news.ru/storage/news/dc3e54f664cdde0618763526fe3ed648/4f6337f5-dd29-4606-9b7e-5e579e8746fb_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Местные выборы проходят на Украине. В них не принимают участие те области, где указом президента ранее было объявлено военное положение.

Голосование организовано в 78 объединённых территориальных громадах (ОТГ) в 13 областях. По данным министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, выборы проводятся в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ.

#децентралізація

Election Day!

Сьогодні у 78 об’єднаних територіальних громадах в 13 областях проходять перші місцеві вибори голів та депутатів!



Нова точка відліку для громад, які отримують нові можливості для розвитку. pic.twitter.com/QIDUP1yoUl — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 23 декабря 2018 г.

Ранее Центризбирком страны на неопределённый срок перенёс выборы в 45 ОТГ, расположенных в общей сложности в 10 областях — Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Военное положение действует до 26 декабря.

Ранее, как сообщал News.ru, украинские депутаты подготовили проект обращения к президенту страны с просьбой объявить войну РФ. В Кремле тем временем заявили, что Порошенко пойдёт на дальнейшее обострение отношений с Москвой, чтобы в преддверии намеченных на весну 2019 года президентских выборов заработать политические очки.