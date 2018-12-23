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Региональные выборы на Украине проходят лишь частично

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Местные выборы проходят на Украине. В них не принимают участие те области, где указом президента ранее было объявлено военное положение.

Голосование организовано в 78 объединённых территориальных громадах (ОТГ) в 13 областях. По данным министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, выборы проводятся в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ.

Ранее Центризбирком страны на неопределённый срок перенёс выборы в 45 ОТГ, расположенных в общей сложности в 10 областях — Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Военное положение действует до 26 декабря.

Ранее, как сообщал News.ru, украинские депутаты подготовили проект обращения к президенту страны с просьбой объявить войну РФ. В Кремле тем временем заявили, что Порошенко пойдёт на дальнейшее обострение отношений с Москвой, чтобы в преддверии намеченных на весну 2019 года президентских выборов заработать политические очки.


#украина #выборы #военноеположение
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