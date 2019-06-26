https://static.news.ru/photo/82b2a97a-9887-11e9-bccb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заведующий отделом археографии киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко назвал реформаторские способности первого российского императора Петра I ничтожными.

По его мнению, все исторически значимые изменения, которые якобы провёл Пётр I, на самом деле оказались делом рук выходцев с Украины.

Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И не знал, где брать эти образцы, этот великий гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, — приводит РИА Новости слова Брехуненко.

Он добавил, что доказательством его версии является тот факт, что дочь Петра не смогла выйти замуж за французского короля, так как в Европе в российском императоре якобы не видели «какого-то гения».

Ранее News.ru писал о том, что глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал воевавшую на стороне нацистской Германии дивизию СС «Галичина» лучше и сильнее Красной армии.