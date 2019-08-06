https://static.news.ru/photo/7ccc1412-b856-11e9-9b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) снова начало вести реестр взяточников. Он публикуется на портале открытых данных.

НАПК отреагировало на нашу критику и открыло реестр коррупционеров на портале открытых данных, — говорится в сообщении сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

Списки коррупционеров публиковались с августа 2018 года. Информация обновлялась с периодичностью в 7–10 дней. Это была обязанность Минюста. Несколько месяцев назад работа по ведению реестра перешла к нацагентству, с тех пор он «умер». В настоящее время в списке значится 26 863 человека, совершивших правонарушения коррупционной направленности.

Ранее News.ru писал, что глава СКР Александр Бастрыкин предложил дополнительно наказывать лиц, уличённых во взяточничестве, конфискацией имущества. По его словам, сегодня судьи часто не реализуют свои полномочия в отношении такой меры из-за необязательности.