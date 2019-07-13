https://static.news.ru/photo/a609b128-a568-11e9-ae72-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

В канадском заливе Святого Лаврентия пятилетнего кита освободили от рыболовных сетей, мешающих ему плыть.

Млекопитающее нашли 11 июля во время наблюдательного полёта. Операция по спасению заняла больше 13 часов.

Our aerial survey team is back in #Canada looking for endangered #RightWhales . They also provided air support for the disentanglement efforts for the 3 right whales in the Gulf of St. Lawrence. @CBC reports one of the whales was partially freed. Details: https://t.co/E8glMUM8sz . pic.twitter.com/KJM9oACIdm — NOAAFish_NEFSC (@NOAAFish_NEFSC) 13 июля 2019 г.

У пасти животного всё равно осталось несколько верёвок. Поэтому спасатели планируют дальше следить за состоянием кита.

Ранее News.ru писал, что учёные из Эксетерского университета в Великобритании рассказали о главной опасности для скатов и акул. Более тысячи животных погибают в рыболовных сетях или из-за пластика.