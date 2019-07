Млекопитающее нашли 11 июля во время наблюдательного полёта. Операция по спасению заняла больше 13 часов.

Our aerial survey team is back in #Canada looking for endangered #RightWhales . They also provided air support for the disentanglement efforts for the 3 right whales in the Gulf of St. Lawrence. @CBC reports one of the whales was partially freed. Details: https://t.co/E8glMUM8sz . pic.twitter.com/KJM9oACIdm