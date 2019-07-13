В канадском заливе Святого Лаврентия пятилетнего кита освободили от рыболовных сетей, мешающих ему плыть.
Млекопитающее нашли 11 июля во время наблюдательного полёта. Операция по спасению заняла больше 13 часов.
Our aerial survey team is back in— NOAAFish_NEFSC (@NOAAFish_NEFSC)
#Canadalooking for endangered #RightWhales. They also provided air support for the disentanglement efforts for the 3 right whales in the Gulf of St. Lawrence. @CBCreports one of the whales was partially freed. Details: https://t.co/E8glMUM8sz. pic.twitter.com/KJM9oACIdm 13 июля 2019 г.
У пасти животного всё равно осталось несколько верёвок. Поэтому спасатели планируют дальше следить за состоянием кита.
Ранее News.ru писал, что учёные из Эксетерского университета в Великобритании рассказали о главной опасности для скатов и акул. Более тысячи животных погибают в рыболовных сетях или из-за пластика.