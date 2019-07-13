Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

В канадском заливе Святого Лаврентия пятилетнего кита освободили от рыболовных сетей, мешающих ему плыть.

Млекопитающее нашли 11 июля во время наблюдательного полёта. Операция по спасению заняла больше 13 часов.

У пасти животного всё равно осталось несколько верёвок. Поэтому спасатели планируют дальше следить за состоянием кита.

Ранее News.ru писал, что учёные из Эксетерского университета в Великобритании рассказали о главной опасности для скатов и акул. Более тысячи животных погибают в рыболовных сетях или из-за пластика.

 

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