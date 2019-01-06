Редкий снежный барс впервые попал на видео в Китае

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Редкий снежный барс из Красной книги был впервые запечатлён инфракрасными камерами на северо-западе Китая.

Кадры получены из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Видео с этими представителями семейства кошачьих являются редкими в том числе и из-за того, что животные умеют отлично маскироваться.

На кадрах также можно увидеть лисицу и кабанов.

Ранее News.ru писал, что мексиканский фотограф снял на видео некий комок шерсти в горной расщелине. При касании он рассыпался на сотни маленьких пауков. Членистоногие собрались в кучу, образовав похожую на длинную шерсть животного массу.