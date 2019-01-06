USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,825.77 $
МОСКВА-7°C12:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Редкий снежный барс впервые попал на видео в Китае

imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Редкий снежный барс из Красной книги был впервые запечатлён инфракрасными камерами на северо-западе Китая.

Кадры получены из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Видео с этими представителями семейства кошачьих являются редкими в том числе и из-за того, что животные умеют отлично маскироваться.

На кадрах также можно увидеть лисицу и кабанов.

Ранее News.ru писал, что мексиканский фотограф снял на видео некий комок шерсти в горной расщелине. При касании он рассыпался на сотни маленьких пауков. Членистоногие собрались в кучу, образовав похожую на длинную шерсть животного массу.


#китай #животные #видео #краснаякнига #СнежныйБарс
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
общество 14:36, 5 января 2019
Судьба травмированного лебедя взволновала Смоленщину
происшествия 08:31, 4 января 2019
МЧС спасло собаку и кошек после взрыва в Магнитогорске
наука 19:31, 3 января 2019
Останки древних свиней нашлись в США
Лента новостей
в мире 12:08
Саудовские власти прекратили практику «тайных разводов»
общество 12:06
Путин отпразднует Рождество в Петербурге
общество 12:05
Россия и Иран планируют совместные учения на Каспии
политика 11:59
Путин готовится посетить Калининградскую область
экономика 11:55
Особая экономическая зона «Центр» создана под Воронежем
Другие новости
в мире 12:08
Саудовские власти прекратили практику «тайных разводов»
в мире 11:46
Прогнозы-2019: Россия останется в Азии на вторых ролях
Москва будет наблюдать игру
в мире 11:26
Семья премьера: Виктор Орбан
Что любит и чем увлекается руководитель уютного государства Венгрии
в мире 11:22
Томос об автокефалии вручён предстоятелю украинской церкви
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top