Редкий снежный барс впервые попал на видео в Китае

Редкий снежный барс из Красной книги был впервые запечатлён инфракрасными камерами на северо-западе Китая.
Кадры получены из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Видео с этими представителями семейства кошачьих являются редкими в том числе и из-за того, что животные умеют отлично маскироваться.
На кадрах также можно увидеть лисицу и кабанов.
Ранее News.ru писал, что мексиканский фотограф снял на видео некий комок шерсти в горной расщелине. При касании он рассыпался на сотни маленьких пауков. Членистоногие собрались в кучу, образовав похожую на длинную шерсть животного массу.