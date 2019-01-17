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Группа Red Hot Chili Peppers споёт мумиям

Fotoarena/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Культовая американская рок-группа Red Hot Chili Peppers впервые в своей истории даст концерт на плато Гиза. Энтони Кидис и компания споют на фоне знаменитых пирамид: Хеопса, Хеврена и Микерина.

Шоу в Египте RHCP завершит мировое турне, длившееся около двух лет. Оно связано с выходом 11-й студийной пластинки «The Getaway». Выход на сцену состоится 15 марта 2019 года, пишет Egyptian Streets.

Поездка в Африку станет второй для «горячих перцев». В 2013-м они дали два концерта в ЮАР. До Red Hot Chili Peppers возможность «спеть фараонам» получали Фрэнк Синатра в 1970 году, Pink Floyd в 1971-м и Scorpions в 2005-м. В 2010-м у древних памятников выступили американка Мэрайя Кэри, итальянец Андреа Бочелли и Кайли Миноуг из Австралии.

Ранее News.ru сообщал, что билеты на Rammstein в России распроданы. Тилль Линдеманн «зажжёт» на «ВТБ Арене» 29 июля 2019 года. 2 августа группа выступит на стадионе «Санкт-Петербург».


#музыка #рок #Египет
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