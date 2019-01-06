Ребёнок выиграл сотни тысяч евро в лотерею

15-летний мальчик родом из Румынии выиграл в испанскую лотерею. Билет, необходимый для участия, обошёлся ему в 20 евро.
Подросток купил его 5 января, а 6 января уже прошёл розыгрыш, сообщает El Pais.
Он признался, что ещё не придумал, на какие цели потратит деньги.
«Возможно, [куплю] новый мобильный или вложу в небольшую квартиру», — сказал он.
Лотерейные билеты, розыгрыш по которым проходит в день Богоявления, имеют номер из пяти знаков, которые могут повторяться. В этом случае выигрыш делится между всеми победителями поровну.
Ранее News.ru сообщал о жителе Нью-Йорка, сорвавшем джекпот лотереи Mega Millions. Теперь победителю достанется $425 млн — это восьмой по величине выигрыш за всю историю игры.