Ребёнок выиграл сотни тысяч евро в лотерею

https://news.ru/storage/news/7c4a658cca4ec74cdbd7d3487e6fa141/c5bb942f-3956-4ced-bc02-d4575c84cacd_850.jpg Скриншот youtube.com/EL PAIS

15-летний мальчик родом из Румынии выиграл в испанскую лотерею. Билет, необходимый для участия, обошёлся ему в 20 евро.

Подросток купил его 5 января, а 6 января уже прошёл розыгрыш, сообщает El Pais.

Он признался, что ещё не придумал, на какие цели потратит деньги.

«Возможно, [куплю] новый мобильный или вложу в небольшую квартиру», — сказал он.

Лотерейные билеты, розыгрыш по которым проходит в день Богоявления, имеют номер из пяти знаков, которые могут повторяться. В этом случае выигрыш делится между всеми победителями поровну.

Ранее News.ru сообщал о жителе Нью-Йорка, сорвавшем джекпот лотереи Mega Millions. Теперь победителю достанется $425 млн — это восьмой по величине выигрыш за всю историю игры.