Ребёнок от трёх родителей скоро родится в Греции

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Исследователи испанского центра Embryotools провели первый в мире эксперимент по зачатию ребёнка от трёх родителей, который поможет бесплодной 32-летней жительнице Греции стать матерью. Это событие определит будущее вспомогательной репродукции.

«Мы используем гаметы от одного мужчины и двух женщин, ядерная ДНК будущего ребенка, от которой зависят все его черты, наследуется только от биологической матери, как при нормальном оплодотворении», — заявил научный директор Embryotools Нуно Коста-Борхес.

От яйцеклетки второй женщины остаётся только митохондриальная ДНК, содержащая в себе лишь 1% генома. Процедура напоминает клонирование: генетики извлекают ядро оплодотворённой яйцеклетки и переносят его в донорскую яйцеклетку, откуда собственное ядро удаляется. Подобные эксперименты в Испании и в большинстве стран ЕС запрещены, поэтому учёные выбрали Грецию. Согласившаяся на эксперимент гречанка находится уже на последнем триместре беременности, аналогичные процедуры начаты для восьми других бесплодных женщин.

Ранее News.ru писал, что группа учёных из Университета Восточной Англии в городе Норидж провела исследование и выяснила, что потепление климата негативно влияет на репродуктивную систему мужских особей. Эксперты проводили опыты на жуках. Выяснилось, что изменённые тепловые условия сократили производство спермы у насекомых на три четверти и вдвое уменьшили количество потомства, которое они могли произвести. В нескольких странах биологи уже отмечают сокращение некоторых видов насекомых. Их становится меньше в ряде регионов Латинской Америки.