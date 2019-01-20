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Разведка США вывела на орбиту засекреченный спутник

Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Тяжёлая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Она вывела на орбиту засекреченный спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Пуск ракеты состоялся 19 января в 22:10 по московскому времени. Секретная миссия получила название NROL-71, сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

Её вице-президент Гэри Вентц отметил, что успешная доставка спутника в космос имеет «критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности».

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным аппаратом несколько раз откладывался по разным причинам. Официальной информации о предназначении спутника и его стоимости нет.

Ранее News.ru сообщал, что США обещают создать спутники-перехватчики ракет. Эти планы по выводу на космическую орбиту спутников-перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами напоминают о программе «Звёздных войн», наделавшей много шума во времена президентства Рональда Рейгана.


#космос #спутники #разведка
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