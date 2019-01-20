Разведка США вывела на орбиту засекреченный спутник

https://news.ru/storage/news/5f71713456f25df181c4e43c6f47cbbb/4f578207-1fc7-438a-b81d-543e3696c27e_850.jpg Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тяжёлая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Она вывела на орбиту засекреченный спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Пуск ракеты состоялся 19 января в 22:10 по московскому времени. Секретная миссия получила название NROL-71, сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

Её вице-президент Гэри Вентц отметил, что успешная доставка спутника в космос имеет «критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности».

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным аппаратом несколько раз откладывался по разным причинам. Официальной информации о предназначении спутника и его стоимости нет.

Ранее News.ru сообщал, что США обещают создать спутники-перехватчики ракет. Эти планы по выводу на космическую орбиту спутников-перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами напоминают о программе «Звёздных войн», наделавшей много шума во времена президентства Рональда Рейгана.