Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Представитель разведсообщества США заявила, что Российская Федерация и ещё несколько стран пытаются повлиять на американскую политику с помощью СМИ.

Россия продолжает использовать социальные СМИ, операции под ложным флагом, симпатизирующих им спикеров и другие инструменты, — сказала представитель разведки в ходе телефонного брифинга.

По данным спецслужбы, РФ выгодна разделённая Америка, поэтому её власти настраивают американцев друг против друга, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, бывший сотрудник разведки США Дэниел Хейл подозревается в утечке секретных данных. Мужчина работал в Национальном агентстве геопространственной разведки. По данным силовиков, он преступным путём получил и передал в СМИ информацию, касающуюся национальной безопасности страны.

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