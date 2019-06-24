https://static.news.ru/photo/58e06e82-7769-11e9-af0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Представитель разведсообщества США заявила, что Российская Федерация и ещё несколько стран пытаются повлиять на американскую политику с помощью СМИ.

Россия продолжает использовать социальные СМИ, операции под ложным флагом, симпатизирующих им спикеров и другие инструменты, — сказала представитель разведки в ходе телефонного брифинга.

По данным спецслужбы, РФ выгодна разделённая Америка, поэтому её власти настраивают американцев друг против друга, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, бывший сотрудник разведки США Дэниел Хейл подозревается в утечке секретных данных. Мужчина работал в Национальном агентстве геопространственной разведки. По данным силовиков, он преступным путём получил и передал в СМИ информацию, касающуюся национальной безопасности страны.